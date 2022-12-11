حساب المواطن يبدأ إيداع الدفعة 61 من الدعم

بدأ حساب المواطن في إيداع الدفعة 61 من الدعم في حسابات المستفيدين لدعم شهر ديسمبر 2022م.

تأجيل للأحد

وكان البرنامج قرر تأجيل الإيداع ليوم الأحد بدلًا من يوم السبت العاشر من ديسمبر لتصادفه مع إجازة نهاية الأسبوع.

وذكر حساب خدمة المستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن عبر “تويتر” في وقت سابق ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى إثره، أشار برنامج حساب المواطن إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ61 يوم الأحد بتاريخ 11 ديسمبر.

دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.