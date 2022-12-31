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أكد أهمية إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية

حساب المواطن يحدد ضوابط حصول الفرد المستقل على الدعم

2022-12-31 الساعة 2:59
حساب المواطن يحدد ضوابط حصول الفرد المستقل على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن ضوابط حصول المستقل على دعم البرنامج، مؤكداً أهمية إرفاق المستندات اللازمة لإثبات الاستقلالية.

وأوضح حساب المواطن: “أنه في حال كان المستفيد فردًا مستقلًّا، لابد من إرفاق مستند لإثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص)”.

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وتابع برنامج حساب المواطن : “في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند”.

وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في البرنامج.

إيداع دعم الدفعة الـ 61

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 ، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقًا لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/

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