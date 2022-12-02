حساب المواطن يرد على زوجة عسكري راتبه فوق 10 آلاف ريال

جدد حساب المواطن التأكيد على تطبيق معايير الاستحقاق وشروط الحصول على الدعم والتي من أبرزها حد الدخل المانع من الحصول على الدعم.

معايير الاستحقاق

وتلقى حساب خدمة المستفيدين على تويتر سؤالًا من مواطنة قالت فيه :” زوجي عسكري راتبه فوق 10 آلاف ريال، وعندي بنتين وأنا وهو.. كم ينزل له من الدعم ؟

وردت خدمة المستفيدين بالقول: يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

وأشارت إلى أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن يمكن استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

أهلية المسجلين الجدد

وفي سياق متصل كشف البرنامج أنه في حال تم تقديم الطلب قبل تاريخ ” 10 ديسمبر” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المستفيدين باستيفائهم لشروط الأهلية عن طريق الدخول إلى الحساب ثم الانتقال إلى ( دراسة الأهلية ) ضمن دورة الأهلية لشهر ” يناير ” .

حالة إيقاف الدعم

وكان البرنامج أكد في وقت سابق على تطبيق المادة 20 في حالات معينة، والتي تنص على إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي، وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد عن سنتين، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك، أو اتخاذهما معًا وتشمل ما يلي: