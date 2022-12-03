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أكد أهمية الإفصاح عن الدخل

حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص

2022-12-03 الساعة 2:20
حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص
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المواطن - الرياض

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يجب على موظفي القطاع العام والخاص ضرورة الإفصاح عن الدخل عند تسجيل أو تحديث البيانات.

وأوضح البرنامج، أن إضافة الدخل من قبل الموظف تكون من خلال اختيار الحالة الوظيفية “موظف” وبعدها يتم التوجه إلى الحساب عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل).

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وأضاف أنه يتم بعد ذلك تغيير الحالة الوظيفية إلى موظف من قطاع (خاص/ حكومي) حسب المصدر، ثم اختيار نوع الدخل (راتب شهري) ومصدر الدخل حسب المصدر مع الضغط على أيقونة “حفظ”.

تفاصيل الدعم لدفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

عدد التابعين المستفيدين

و بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.
وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

 

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