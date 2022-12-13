حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال عدم وصول الدعم للمستفيد

حدد برنامج حساب المواطن الإجراء المتبع حال عدم وصول مستحقات المستفيد من الدعم إلى حسابه البنكي.

وأوضح البرنامج، في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، أنه في حال كانت الدفعة “مدفوعة” لكن لم تصل للحساب يتم مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة.

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أنه يمكن أيضا في حال لم يتم الإيداع اتخاذ الإجراءات التالية:

– رفع طلب على “صوتك مسموع”

– اختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات ” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة”.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.