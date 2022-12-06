حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب حال تجديد عقد الإيجار

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهر لديه.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “لو سمحتم تم تجديد العقد بموقع إيجار ولكن لم يتم إعادة الأهلية إلى الآن!! فما السبب؟؟”.

خطوات تقديم الاعتراض

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك عبر الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– وإرفاق المستندات إن وجدت

تفاصيل دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .