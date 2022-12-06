Icon

الحديث عن أسهم الشركات عقوبته السجن أو الغرامة Icon لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
أكد أهمية تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب حال تجديد عقد الإيجار

2022-12-06 الساعة 11:03
حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب حال تجديد عقد الإيجار
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهر لديه.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على سؤال مغرد قال فيه “لو سمحتم تم تجديد العقد بموقع إيجار ولكن لم يتم إعادة الأهلية إلى الآن!! فما السبب؟؟”.

قد يهمّك أيضاً
Img

سكني: سنتان على الطلاق شرط تقديم المطلقة على الدعم

Img

ديور تنظم عرضًا خياليًا تحت سفح الأهرامات

خطوات تقديم الاعتراض

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك عبر الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض

– وإرفاق المستندات إن وجدت

تفاصيل دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...
السعودية اليوم

الزكاة والجمارك: شرطان لإعفاء الشحنات الشخصية من...

السعودية اليوم
نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة
غرائب

نهاية مأساوية لشاب رقص على ظهر شاحنة

غرائب
رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...
السعودية اليوم

رصد مصنع أعلاف مخالف ومصادرة 15 طن...

السعودية اليوم
وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...
آخر الاخبار

وزير الطاقة : لدينا نساء يرتدين الحجاب...

آخر الاخبار
أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...
صحة وطب‎

أنا بخير حملة الصحة لنشر الأمل وحب...

صحة وطب‎
ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...
السوق

ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15...

السوق
اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...
كأس العالم

اليابان تهزم إسبانيا ويصعدان سويًّا لثمن نهائي...

كأس العالم
محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ
آخر الاخبار

محمد بن سلمان يغادر شرم الشيخ

آخر الاخبار