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أكد أهمية تقديم اعتراض على عدم الأهلية

حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب حال الطلب مكتمل والحالة غير مؤهل

2022-12-21 الساعة 11:36
حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب حال الطلب مكتمل والحالة غير مؤهل
المواطن - الرياض

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أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراءات المطلوبة من المستفيد حال ظهور حالة الطلب مكتمل والحالة غير مؤهل.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد قال فيه : “الطلب مكتمل والحالة غير مؤهل ما الإجراء المطلوب”.

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ورد برنامج حساب المواطن بقوله: “في حال كانت حالة الأهلية”غير مؤهل”يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك واتباع الخطوات التالية:

– دراسة الأهلية

– أسباب عدم أهلية العائل

– تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت.

أهمية تحديث البيانات

كما أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية”.

إيداع دعم الدفعة الـ 61

والأسبوع الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

 

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