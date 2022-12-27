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إرفاق مستندات إثبات وتشمل صك الملكية

حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة للمطلقة المستقلة

2022-12-27 الساعة 9:30
حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة للمطلقة المستقلة
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل حساب المواطن مع استفسارات المواطنين بشأن إمكانية تسجيل المطلقة التي ليس لديها أبناء في برنامج الدعم.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقع “تويتر”، بأنه يمكن للمطلقة التسجيل في دعم البرنامج، وفي حال عدم وجود تابعين يلزم إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات – الكليات – المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي – خاص).

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إيداع دعم الدفعة الـ 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 ، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقًا لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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