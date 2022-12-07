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هي الأثر الرجعي لتعويض المستفيدين

حساب المواطن يوضح المقصود بـ المبالغ المرتجعة

2022-12-07 الساعة 11:01
حساب المواطن يوضح المقصود بـ المبالغ المرتجعة
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، المقصود بالمبالغ المرتجعة، مؤكداً أنها الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، من برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين”، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول المقصود بالمبالغ المرتجعة.

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وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، نسعد بخدمتك”.

تفاصيل دفعة نوفمبر

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1850 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة.

التابعين المستفيدين من الدعم

وبلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

أهمية الإفصاح عن البيانات

وأكد الهاجري على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة، داعيًا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم مثل الراتب الشهري للمستفيد أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية أو العوائد العقارية وغيرها فإنه يلزم تعديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa .

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  • علي آل يلي

    السلام عليكم
    احد الأسر تم رفضه وعدم الأهلية بشهر أكتوبر وبعد تصحيح بيانات الدخل لأحد التابعين نزل شهر نوفمبر
    السؤال مبلغ شهر أكتوبر يمكن يتم إيداعه بأثر رجعي

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