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حساب المواطن يوضح تأثير العمالة المنزلية والسائق الخاص على الدعم

2022-12-27 الساعة 11:02
حساب المواطن يوضح تأثير العمالة المنزلية والسائق الخاص على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أن وجود العمالة المنزلية والسائق الخاص لا يؤثر على الأهلية والدعم المستحق للمستفيدين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفدين”، ردًا على أحد المستفيدين، سأل عن تأثير السائق الخاص والعمالة المنزلية على صرف الدعم.

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وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله إن “وجود العمالة المنزلية والسائق، لا يؤثر على الأهلية والاستحقاق، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشملك الدعم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق الخاص بك بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها قبل أيام في حسابات المستفيدين.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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