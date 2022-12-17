حساب المواطن يوضح خطوات استبدال عقد الإيجار

كشف برنامج “حساب المواطن” طريقة التحقق من وجود عقد إيجار ساري المفعول، وكيفية تغيير وإزالة هذا العقد القديم.

تغيير العقد

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين في حساب المواطن على تساؤل وجه لها عبر حسابها بموقع “تويتر” يقول “أريد أن أغير العقد القديم ولا يوجد خانة في الموقع تسمح بإزالة القديم”.

وقالت الخدمة “في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى أيقونة “ادارة المرفقات” واختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد” ثم الضغط على أيقونة “حفظ” وسيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه”.

وأضافت أنه “في حال وجود مستند سابق تم إرفاقه يلزمك حذفه في حال أصبح منتهيًا أو مرفوضًا حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك واستحقاقك”.

خطوات التأكد من الحالة

وكان برنامج حساب المواطن، كشف في وقت سابق أنه يمكن التأكد من حالة الدفعة من خلال الخطوات التالية:

1- تسجيل دخول.

2- الدخول إلى الدفعات المالية.

3- بيان حالة الدفعة.