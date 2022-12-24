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أكد أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر

حساب المواطن يوضح مدى إلزامية تحديث البيانات بسبب العلاوة

2022-12-24 الساعة 1:16
حساب المواطن يوضح مدى إلزامية تحديث البيانات بسبب العلاوة
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تحديث البيانات، بشكل مستمر في حالة أي تغيير في الدخل للمستحقين للدعم.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد قال فيه: “هل يجب تحديث الدخل عند العلاوة السنوية للراتب؟”.

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ورد برنامج حساب المواطن بقوله: ”حياك الله، في حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل بإمكانك التعديل عليها عن طريق الخطوات التالية:

– الدخول لأيقونة تفاصيل الطلب

– الإفصاح عن الدخل

– الانتقال إلى الإجراءات “يسار الصفحة”، و تعديل الدخل ثم حفظ

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر ، موضحا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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