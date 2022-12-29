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حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم حال تغيير الآيبان في ديسمبر

2022-12-29 الساعة 11:50
حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم حال تغيير الآيبان في ديسمبر
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن موعد صرف الدعم في حالة تغيير الآيبان البنكي في شهر ديسمبر الجاري والذي أوشك على الانتهاء.

وقال حساب المواطن، في تغريد عبر حساب “خدمة المستفيدين”، رداً على سؤال مستفيد قال فيه : “تم تغيير الآيبان البنكي في شهر ديسمبر متى يصرف الدعم؟.

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وأجاب برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 ديسمبر سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر فبراير، مؤكداً على أهمية تحديث البيانات.

وأضاف حساب المواطن، ردا على سؤال المستفيد، أنه سيتم صرف الدعم في حال كنت مستحق على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثاً، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وفي وقت سابق، حدد حساب المواطن، 4 خطوات لتغيير الحساب البنكي في البرنامج.

خطوات تغيير الحساب البنكي:

1ـ الدخول على البوابة الإلكترونية.

2ـ اذهب إلى “تفاصيل الطلب”.

3ـ ثم اضغط “حفظ” للبيانات المدخلة.

4ـ ثم بيانات الحساب البنكي لتغيير الأبيان.

إيداع دعم الدفعة الـ 61

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 ، مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقًا لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/

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