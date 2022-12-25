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حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على استحقاق الدعم

2022-12-25 الساعة 10:09
حساب المواطن: 5 خطوات لتقديم اعتراض على استحقاق الدعم
المواطن - فريق التحرير

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حدد برنامج حساب المواطن، خطوات تقديم اعتراض على استحقاق الدعم لدفعة شهر ديسمبر التي تم إيداعها في حسابات المستفيدين قبل أيام.

وتفاعل برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر حساب “خدمة المستفيدين”، مع استفسارات حول خطوات تقديم الاعتراض موضحا أنها تشمل التالي:

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– الدخول إلى موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

– الضغط على خيار اعتراض الأهلية.

– اختر منها أسباب عدم الأهلية.

– تعديل الأسباب التي جعلت ملاحظة غير مؤهل تظهر.

– بعد أن تنتهي من الخطوات السابقة انقر على زر تقديم اعتراض.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر التي تمّ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل أيام.

وأوضح البرنامج أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.

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