حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد العقارات المؤجرة 3 لاعبين عرب يعادلون رقم سامي الجابر بالمونديال مجلة أمريكية: انتصار دبلوماسي جديد لـ السعودية والإمارات تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم
أوضح برنامج حساب المواطن مدى إلزام المُستفيد بإضافة الدخل العائد من العقارات المؤجرة.
جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسار أحد المستفيدين موضحاً “أنه في حال وجود عوائد مالية من الأصول العقارية لابد من الإفصاح عنها من خلال تبويب (الإفصاح عن الدخل) بحساب المستفيد.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يتم الإفصاح عن دخل العقارات المؤجرة من خلال الخطوات التالية:
– اختيار التبويب
– الضغط على “إضافة دخل”
– اختيار نوع ومصدر الدخل (غير ذلك)
– تحديد مصدر الدخل (العوائد العقارية )
– إضافة الدخل الشهري
– الضغط على “إضافة” ثم حفظ
وخلال الساعات الماضية، بدأ حساب المواطن في إيداع الدفعة 61 من الدعم في حسابات المستفيدين لدعم شهر ديسمبر 2022م.
وكان البرنامج قرر تأجيل الإيداع ليوم الأحد بدلًا من يوم السبت العاشر من ديسمبر لتصادفه مع إجازة نهاية الأسبوع.
وذكر حساب خدمة المستفيدين، التابع لبرنامج حساب المواطن عبر “تويتر” في وقت سابق ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وعلى إثره، أشار برنامج حساب المواطن إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ61 يوم الأحد بتاريخ 11 ديسمبر.