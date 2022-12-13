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بعد رحيل المدرب إيهاب جلال

حسام حسن يقترب من تدريب المصري البورسعيدي

2022-12-13 الساعة 9:55
حسام حسن يقترب من تدريب المصري البورسعيدي
المواطن - محمد سمعه

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أصبح المدرب المصري حسام حسن قريبًا من العودة وتدريب الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي بعد رحيل المدرب إيهاب جلال.

وكان المدرب إيهاب جلال رحل عن تدريب المصري بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الحالي بالدوري المصري، حيث تحركت إدارة المصري برئاسة كامل أبو علي للاتفاق مع حسن لتدريب الفريق البورسعيدي بحسب صحيفة ” الوطن” المصرية.

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مسيرة حسام حسن مع المصري

وبدأ حسن ولايته الأولى كمدرب للنادي المصري في موسم 2007/2008، واستمرت تجربته الأولى 11 شهرًا.

التجربة الثانية كانت في موسم 2011/2012 واستمرت لمدة 15 يومًا.

التجربة الثالثة كانت في موسم 2014/2015 حيث استمرت التجربة من يوليو 2015 إلى يونيو 2018.

أما التجربة الرابعة فكانت في الدور الثاني من الموسم الماضي 2021/2022 حيث تولى حسن المهمة ثم رحل بعد نهاية الموسم ليأتي مكانه إيهاب جلال.

وخلال 4 تجارب لـ حسن مع المصري، لم ينجح في تحقيق أي بطولة مع الفريق البورسعيدي، كما خاض 182 مباراة فاز خلالهم في 83 مباراة وتعادل في 59 لقاء وخسر في 40 مباراة.

المدرب حسام حسن

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويتواجد النادي المصري في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد ست نقاط.

وسيلعب المصري ضد فريق حرس الحدود في الجولة السابعة من الدوري المصري الجمعة المقبلة حيث تُقام المباراة على ملعب السويس الجديد في مدينة السويس المصرية.

جدير بالذكر أن حسام حسن واحدٌ من أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية حيث فاز بلقب كأس أمم إفريقيا مرتين مع المنتخب المصري عامي 1998 و 2006 وشارك في كأس العالم 1990 في إيطاليا.

المدرب حسام حسن

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