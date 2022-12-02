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من جامعة الأمم المتحدة للسلام

حسن شيخ محمود أول رئيس صومالي يحصل على الدكتوراه

2022-12-02 الساعة 9:40
حسن شيخ محمود أول رئيس صومالي يحصل على الدكتوراه
المواطن - متابعة

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حصل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الجمعة، على درجة الدكتوراه من جامعة الأمم المتحدة للسلام في حفل أقيم بالعاصمة مقديشو.

منح دراسية

وكشف حسن شيخ محمود خلال كلمة في الحفل: أن 100 باحث صومالي سيحصلون من الجامعة على منح دراسية مجانية لدرجة الدكتوراه على مدار السنوات الثلاثة المقبلة.

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ووجه الرئيس التهاني والتبريكات لجميع المتخرجين في مختلف التخصصات التي تقدمها الجامعة، لافتًا إلى لعب دور كبير في النضال المستمر من أجل استئصال الجهل والتخلف في البلاد.

أول رئيس صومالي

وأردف حسن شيخ محمود قائلًا: الصومال بحاجة إلى بناء ركائز التعليم العالي على أساس الإبداع والمهارات، مما يؤدي إلى السلام الدائم والمصالحة، ونحتفل اليوم بتخريج 18 باحثًا صوماليًّا حصلوا على درجة الدكتوراه و144 درجة ماجستير أخرى، مما يشجع مستقبل بلدنا.

ويعد حسن شيخ محمود أول رئيس صومالي يحصل على درجة الدكتوراه، حيث  على البكالوريوس العام 1981 من الجامعة الوطنية والماجستير العام 1988 من جامعة هندية.

أكاديمي متخصص

من المعروف أن الرئيس الصومالي، أكاديمي متخصص في الدراسات المدنية، دخل السياسة العام 2012، وأصبح نائبًا في البرلمان.

وحصل الرئيس الصومالي على الدكتوراه في دراسات الأمن والتنمية والحوكمة الرشيدة.

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