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وسط جهود رجال الأمن

حشود غفيرة تتسابق شوقًا لزيارة الروضة الشريفة

2022-12-02 الساعة 11:52
حشود غفيرة تتسابق شوقًا لزيارة الروضة الشريفة
المواطن - الرياض

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تسابقت الوفود الغفيرة لهفة وشوقًا لزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، فجر اليوم الجمعة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، توافد الحشود الغفيرة لزيارة الروضة الشريفة والصلاة فيها، وذلك مع استمرار موسم أداء العمرة لهذا العام، في مشهد بديع يسر الناظرين.

جهود رجال الأمن

وكانت حركة الحشود بالمكان تتسم بانسيابية عالية، وسط الجهود الأمنية الحثيثة لتسهيل الحركة وتنظيم صفوف زوار المسجد النبوي، بهدف أداء عباداتهم في سكينة وخشوع.

ويحرص المعتمرون على زيارة المدينة المنورة قبل أو بعد أداء العمرة في مكة المكرمة، من أجل التشرف بالجلوس بالمسجد النبوي الشريف والصلاة في الروضة الشريفة.

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