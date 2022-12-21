حصانة الاستثمارية تستحوذ على 10.2% من مجموعة دي بي ورلد

أعلنت شركة حصانة الاستثمارية – الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – عن توقيع اتفاقية استحواذ على حصة إستراتيجية تبلغ حوالي 10.2% في أصول مجموعة “دي بي ورلد”المزوّد الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، بقيمة بلغت 9 مليارات ريال، في ثلاثة من الأصول الإستراتيجية (ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي ومجمع الصناعات الوطنية).

ميناء جبل علي

ويعد كل من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية أحد أهم أصول البُنى التحتية الأفضل في فئتها على المستوى العالمي وذات سجل طويل في النمو المستدام، وتمثل الأصول الثلاثة نظامًا متكاملاً وفق أفضل المعايير العالمية حيث تدعم سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9,000 شركة حول العالم، وتخدم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، كما حققت تلك الأصول في عام 2021م إيرادات تجاوزت ما يعادل 7 مليارات ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصانة الاستثمارية سعد بن عبدالمحسن الفضلي : “نتطلع من خلال هذا الاستثمار إلى تعزيز المحفظة الاستثمارية بأصول للبُنى التحتية ذات مستوى أداء عالٍ عالمياً وتاريخ حافل على مدى سنوات طويلة، ليكون هذا الاستثمار امتداداً لإستراتيجية شركة حصانة في الاستثمار في أصول البنى التحتية الحيوية في المنطقة ذات العوائد المستدامة على المدى الطويل، حيث إنه من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتظافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصاديات المنطقة والاستثمارات الكبرى فيها بالإضافة للتوقعات بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا و أفريقيا”.

مجموعة دي بي ورلد

وأعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد” سلطان أحمد بن سليّم، عن سعادته للإعلان عن الشراكة مع شركة حصانة الاستثمارية بصفتها الذراع الاستثمارية لأحد أكبر صناديق التقاعد عالمياً، عاداً هذه الشراكة خطوة داعمة للمحافظة على النمو، مفيداً أن هذه الصفقة ستضيف إلى متانة الميزانية العمومية للشركة وستدعم تحقيق تصنيف ائتماني قوي للمجموعة من خلال الأداء القوي لأعمالها وتنوع محفظتها وتركيزها على حلول سلاسل التوريد المتكاملة على مستوى العالم.

يذكر أن شركة حصانة الاستثمارية هي الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتعتمد في إدارتها لأصول المؤسسة الاستثمارية على إستراتيجية استثمارية طويلة الأمد يتم مراجعتها وتحديثها بشكل مستمر، حيث تسعى من خلالها إلى تعظيم العوائد على استثمارات المؤسسة وفقاً لمستوى مخاطر مقبول.