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بمشاركة 10 ملاك في فئات الشعل والصفر والحبش

حضور جماهيري لافت في أول أشواط الهجيج بمهرجان الإبل

2022-12-15 الساعة 7:21
حضور جماهيري لافت في أول أشواط الهجيج بمهرجان الإبل
المواطن - واس

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شهد أول أشواط الهجيج بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي انطلقت فعالياته، اليوم الخميس، حضورًا جماهيريًا كبيرًا حرص على مشاهدة فعاليات الشوط الذي حظي بمشاركة 10 ملاك في فئات “الشعل والصفر والحبش”.

حماس جماهيري

وأضفى التنافس الكبير لشوط الهجيج حماسًا جماهيريًا كبيرًا أثبت مدى شعبية هذه المنافسة، وحب هذه المسابقة التي أسهمت في المحافظة على هذا الموروث، وترسيخه في نفوس أبناء الجيل الحالي، والتعرف عليه عن قرب، من خلال حضور منافسات أشواطه التي يمتد عليها السباق على مدى 18 كم على أرض المهرجان بالصياهد الجنوبية.

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سلالات متميزة

وتشكّل مسابقة الهجيج في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل نقلة نوعية على مستوى الاقتصاد في قطاع الإبل، وكذلك من ناحية الاهتمام بسلالاتها، بل صعد بأسعارها إلى قرابة النصف مليون ريال، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل أصبح هناك اهتمام بسلالات الإبل المتميزة بالسباق وشراء فحولها وإنتاجها، وإقبال كبير من قبل كبار ملاك الإبل، حيث عملت لجنة الهجيج في هذا الجانب على وضع العديد من الخطط التطويرية التي أسهمت في اتساع دائرة المشاركة، ودفعت الجماهير لحضور منافسات المسابقة عن قرب.

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