حظر أمريكي لتيك توك قريبًا

صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي حي الخير أكثر الأحياء تداولًا في الصفقات العقارية بالرياض خلال أسبوع التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل
يواجه تطبيق تيك توك تحديًا كبيرًا بالولايات المتحدة، بعد سعي المشرعين لإقرار قانون من شأنه حظر التطبيق.
يسعى عدد من الولايات الأمريكية بينها يوتا وماريلاند وتكساس بالفعل إلى حظر استخدام تيك توك في الوكالات الحكومية.
وأعلن السيناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، التشريع، أمس الثلاثاء، كما قدم النائب، مايك غالاغر، وهو جمهوري من ويسكونسن والنائب، راجا كريشنامورثي، وهو ديمقراطي من إلينوي تشريعًا مصاحبًا في مجلس النواب، وفقًا لموقع أكسيوس.
وسيعمل التشريع المقترح على حظر جميع المعاملات في الولايات المتحدة من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن مليون مستخدم شهريًا والتي يوجد مقرها في بلدان غير صديقة مع واشنطن أو تحت تأثير كبير منها كالصين وروسيا وإيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا.
يشار إلى أن مشرعين أمريكيين كانوا اقترحوا العام الماضي، حظر استخدام تيك توك من قبل الوكالات الفيدرالية.
وبالفعل، قام الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بتقييد التطبيق من الأجهزة الخاضعة لسيطرتهم.
في حين هناك مشروع قانون آخر تم تقديمه هذا الخريف سيمنع تيك توك من السماح للموظفين المقيمين في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.