حظر أمريكي لتيك توك قريبًا

يواجه تطبيق تيك توك تحديًا كبيرًا بالولايات المتحدة، بعد سعي المشرعين لإقرار قانون من شأنه حظر التطبيق.

حظر تيك توك

يسعى عدد من الولايات الأمريكية بينها يوتا وماريلاند وتكساس بالفعل إلى حظر استخدام تيك توك في الوكالات الحكومية.

وأعلن السيناتور عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، الجمهوري البارز في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، التشريع، أمس الثلاثاء، كما قدم النائب، مايك غالاغر، وهو جمهوري من ويسكونسن والنائب، راجا كريشنامورثي، وهو ديمقراطي من إلينوي تشريعًا مصاحبًا في مجلس النواب، وفقًا لموقع أكسيوس.

تشريع جديد

وسيعمل التشريع المقترح على حظر جميع المعاملات في الولايات المتحدة من قبل شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها ما لا يقل عن مليون مستخدم شهريًا والتي يوجد مقرها في بلدان غير صديقة مع واشنطن أو تحت تأثير كبير منها كالصين وروسيا وإيران، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا.

يشار إلى أن مشرعين أمريكيين كانوا اقترحوا العام الماضي، حظر استخدام تيك توك من قبل الوكالات الفيدرالية.

تقييد أمني

وبالفعل، قام الجيش الأمريكي ووزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي بتقييد التطبيق من الأجهزة الخاضعة لسيطرتهم.

في حين هناك مشروع قانون آخر تم تقديمه هذا الخريف سيمنع تيك توك من السماح للموظفين المقيمين في الصين بالوصول إلى بيانات المستخدم الخاصة بالمواطنين الأمريكيين.