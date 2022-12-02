حظوظ رونالدو في المشاركة أمام كوريا الجنوبية اليوم بالمونديال

عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التدريب مع زملائه في المنتخب، أمس الخميس، قبل المواجهة الأخيرة لمنتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

احتمالات المشاركة

ربما لن يتمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من المشاركة في مباراة منتخب بلاده مع كوريا الجنوبية في كأس العالم، مساء اليوم الجمعة.

وأكد مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، أن النجم السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي تخلف عن جولة تدريب المنتخب، الأربعاء الماضي، ولم يمارس سوى تمارين رياضية بمفرده في صالة مغلقة.

فرصة للبدلاء

وفي حال غياب رونالدو عن المباراة، فإن ذلك سيتيح المجال للبدلاء لإبراز أنفسهم، خاصةً أن البرتغال ضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعدما هزمت غانا وأوروجواي على التوالي، في منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

لكن رونالدو سيخسر فرصة تعزيز رصيده من الأهداف في بطولات كأس العالم الذي يقف عند 8 أهداف حتى الآن.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: “دعونا نرَ، لكن من حيث المبدأ سيتدرب رونالدو قريبًا”.

وأضاف مدرب المنتخب البرتغالي أنه ليس متأكدًا بأن رونالدو ، 37 عامًا، جاهز للمباراة، مشيرًا إلى أنه جرى استبدال رونالدو في أول مباراتين في كأس العالم وهناك خطط إذا لم يتمكن من اللعب في المباراة الأخيرة.

وشدد على أنه لا يوجد هناك لاعب مضمون مشاركته في كل الأوقات، ولن ينجح الأمر ما لم يكن هناك خطة.