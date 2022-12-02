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عاد إلى التدريبات أمس

حظوظ رونالدو في المشاركة أمام كوريا الجنوبية اليوم بالمونديال

2022-12-02 الساعة 3:55
حظوظ رونالدو في المشاركة أمام كوريا الجنوبية اليوم بالمونديال
المواطن - متابعة

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عاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التدريب مع زملائه في المنتخب، أمس الخميس، قبل المواجهة الأخيرة لمنتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات دور المجموعات بكأس العالم 2022 في قطر.

منتخب البرتغال - كريستيانو رونالدو

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احتمالات المشاركة

ربما لن يتمكن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من المشاركة في مباراة منتخب بلاده مع كوريا الجنوبية في كأس العالم، مساء اليوم الجمعة.

وأكد مدرب البرتغال، فرناندو سانتوس، أن النجم السابق في مانشستر يونايتد الإنجليزي تخلف عن جولة تدريب المنتخب، الأربعاء الماضي، ولم يمارس سوى تمارين رياضية بمفرده في صالة مغلقة.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

فرصة للبدلاء

وفي حال غياب رونالدو عن المباراة، فإن ذلك سيتيح المجال للبدلاء لإبراز أنفسهم، خاصةً أن البرتغال ضمنت التأهل إلى دور الـ16 بعدما هزمت غانا وأوروجواي على التوالي، في منافسات المجموعة الثامنة في مونديال قطر.

لكن رونالدو سيخسر فرصة تعزيز رصيده من الأهداف في بطولات كأس العالم الذي يقف عند 8 أهداف حتى الآن.

وقال سانتوس في مؤتمر صحفي: “دعونا نرَ، لكن من حيث المبدأ سيتدرب رونالدو قريبًا”.

وأضاف مدرب المنتخب البرتغالي أنه ليس متأكدًا بأن رونالدو ، 37 عامًا، جاهز للمباراة، مشيرًا إلى أنه جرى استبدال رونالدو في أول مباراتين في كأس العالم وهناك خطط إذا لم يتمكن من اللعب في المباراة الأخيرة.

وشدد على أنه لا يوجد هناك لاعب مضمون مشاركته في كل الأوقات، ولن ينجح الأمر ما لم يكن هناك خطة.

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