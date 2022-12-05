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رافضًا أي قاعدة دستورية تمنع العسكريين

حفتر يتمسك بالترشح لرئاسة ليبيا

2022-12-05 الساعة 10:10
حفتر يتمسك بالترشح لرئاسة ليبيا
المواطن متابعة

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تمسك القائد العام للجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، بالترشح للانتخابات الرئاسية، رافضًا أي قاعدة دستورية تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات.

الخيار للشعب

وأضاف حفتر في كلمة خلال زيارته اليوم الاثنين، إلى مدينة أجدابيا شرق البلاد، أن المطالبين بمنع العسكريين من المشاركة في الانتخابات يعبرون عن ضعفهم في الممارسة السياسية، وخوفهم من أن تبقى صناديقهم فارغة وتمتلئ صناديق منافسيهم من العسكريين بأصوات الناخبين.

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وطالب بضرورة ترك الخيار للشعب وللصندوق ولكل من يرى في نفسه القدرة على المنافسة.

انتقادات

من المعروف أن المجلس الأعلى للدولة، قد صوّت على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، وهي نقطة الخلاف القائمة مع البرلمان، التي عطلّت إقرار القاعدة الدستورية، وجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.

وأردف، أن المتشبثين بالسلطة ليسوا من العسكريين ولا ينتمون إلى المؤسسة العسكرية، مشددًا على أن الحلول التلفيقية التي يقودها السياسيون، أثبتت عدم جدواها، كما أنّها إضاعة للوقت وللجهد ولا يمكن أن تساهم إلاّ في تفاقم الأزمات.

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