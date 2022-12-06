Icon

لبنانية متفاجئة من السعوديين : غلبتونا ما بتناموا Icon أمير تبوك يهدي أصغر متطوع قلمه الخاص Icon جيسيكا ألبا: السعودية بلد رائع وشعبها ودود Icon جزيرة سندالة .. وجهة ساحرة وتجربة عالمية في الضيافة والترفيه Icon مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
مشاهير
بها كافة أولاده وأحفاده

حفيدة المراغي تناشد السيسي التدخل لعدم هدم مقبرة العائلة

2022-12-06 الساعة 12:25
حفيدة المراغي تناشد السيسي التدخل لعدم هدم مقبرة العائلة
المواطن - متابعة

أفادت منى أبو ستيت، من أحفاد الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق، أن مدفن شيخ الأزهر يقع في ميدان السيدة النفسية، وهو مدفون به عام 1946، وبه كافة أولاده وأحفاده وفوجئت باتصال مع حارس المكان مخطرًا إياها أن المدفن سيتم هدمه ولا يجب الدفن فيه الفترة القادمة، وسيكون هناك بديل في العاشر من رمضان، موضحة أن نحو ٥٠ شخصًا مدفونًا في هذه المقبرة وتضم شخصيات عامة أخرى من عائلتها في مقدمتهم السفيران مرتضى باشا المراغي وشريف المراغي.

مناشدة

وناشدت حفيدة الشيخ المراغي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل للحفاظ على مقابر الشخصيات العامة والوطنية، قائلة: إن المحافظة لم تتحدث معنا لكن الغفير بلغ عنه طريقهم وهاتفنا وأخطرنا بعدم الدفن الفترة القادمة به وأن تقوم الأسرة بجمع رفات الوفيات ونقلهم لمقبرة العاشر من رمضان وهي مقبرة صغيرة مساحتها 20 مترًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

البرازيل تُمطر شباك كوريا الجنوبية برباعية في الشوط الأول

Img

بعد 12 عامًا.. سيناريو إهدار ركلة الجزاء يُهدد غانا بتوديع المونديال

وأكملت منى أبو ستيت: مينفعش ننقل الرفات وهناك حلول، المقبرة مساحتها 1000 متر ومعندناش مانع ياخدوا جزء ويسيبوا الجزء الخاص بجثث الموتى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...
السعودية اليوم

الحصيني يتوقع حالة وسمية سادسة بدءاً من...

السعودية اليوم
رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال
كأس العالم

رحلات لحضور كأس العالم بتكلفة ألف ريال

كأس العالم
وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...
آخر الاخبار

وزير الرياضة يعلق على انتقال رونالدو لنادٍ...

آخر الاخبار
مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...
الرياضة

مواجهتان ناريتان بدور الـ16 بين هولندا وأمريكا...

الرياضة
وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...
أخبار رئيسية

وزير الطاقة: نُتهم أحياناً بصعوبة التفاوض وعلينا...

أخبار رئيسية
ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة
تكنولوجيا

ماسك يطمئن مستخدمي تويتر بإصلاحات جديدة

تكنولوجيا
تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي
الرياضة

تشكيل مواجهة إنجلترا وويلز الرسمي

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة