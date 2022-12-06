حفيدة المراغي تناشد السيسي التدخل لعدم هدم مقبرة العائلة

أفادت منى أبو ستيت، من أحفاد الشيخ مصطفى المراغي شيخ الأزهر الأسبق، أن مدفن شيخ الأزهر يقع في ميدان السيدة النفسية، وهو مدفون به عام 1946، وبه كافة أولاده وأحفاده وفوجئت باتصال مع حارس المكان مخطرًا إياها أن المدفن سيتم هدمه ولا يجب الدفن فيه الفترة القادمة، وسيكون هناك بديل في العاشر من رمضان، موضحة أن نحو ٥٠ شخصًا مدفونًا في هذه المقبرة وتضم شخصيات عامة أخرى من عائلتها في مقدمتهم السفيران مرتضى باشا المراغي وشريف المراغي.

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وناشدت حفيدة الشيخ المراغي، في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل للحفاظ على مقابر الشخصيات العامة والوطنية، قائلة: إن المحافظة لم تتحدث معنا لكن الغفير بلغ عنه طريقهم وهاتفنا وأخطرنا بعدم الدفن الفترة القادمة به وأن تقوم الأسرة بجمع رفات الوفيات ونقلهم لمقبرة العاشر من رمضان وهي مقبرة صغيرة مساحتها 20 مترًا.

وأكملت منى أبو ستيت: مينفعش ننقل الرفات وهناك حلول، المقبرة مساحتها 1000 متر ومعندناش مانع ياخدوا جزء ويسيبوا الجزء الخاص بجثث الموتى.