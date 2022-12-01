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باحتياطات تقدر بـ 200 تريليون قدم

حقل الجافورة أكبر حقول الغاز في السعودية

2022-12-01 الساعة 3:44
حقل الجافورة أكبر حقول الغاز في السعودية
المواطن - الرياض

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كشفت قناة الإخبارية عن أكبر حقول الغاز الطبيعي في المملكة، حيث يصل إجمالي إنتاج المملكة من الغاز الطبيعي إلى 329 تريليون قدم.

وتطمح الممكلة أن تصبح بحلول 2030، أكبر ثالث منتج للغاز عالميًا.

أكبر حقول الغاز

ويُعد حقل الجافورة من أكبر حقول الغاز الطبيعي غير مصاحب للنفط في المملكة، باحتياطات تقدر ب 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وبحلول 2024، سيكون بداية إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل.

فيما يقع حقل أوتاد جنوب غربي حقل الغوار، وشهد تدفقًا للغاز بمعدل 27 مليون قدم مكعبة قياسية.

أما حقل الدهاء يبعد عن  الزهران 230 كيلو مترًا، وتدفق الغاز يصل إلى 26 مليون قدم مكعب.

ويأتي حقل شدون حيث يبعد 180 كيلو مترًا جنوب شرق الرياض، وتدفق الغاز بمعدل 27 مليون قدم مكعبة.

أما حقل شهاب يقع في منطقة الربع الخالي ويتضمن بئرًا واحدة تنتج 31 مليون قدم مكعبة يوميًا، وحقل الشرفة في منطقة الربع الخالي يصل تدفق الغاز إلى 16.9 مليون قدم مكعبة يوميًا.

 

 

 

 

 

 

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