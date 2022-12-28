حقيبة تثير ذعرًا بالبرازيل قبيل تنصيب الرئيس

أعلنت الشرطة في العاصمة البرازيلية، عن أن حقيبة ظهر عثر عليها قرب مكان إقامة الرئيس المنتخب لولا دا سيلفا أثارت مخاوف من وجود قنبلة.

توتر بالبلاد

وتظهر أنباء استدعاء فرقة المتفجرات قبل أيام قليلة من تولي لولا منصبه، وسط أجواء متوترة في برازيليا بعد أكثر الانتخابات إثارة للجدل منذ جيل.

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول، قالت شرطة برازيليا إنها أحبطت مؤامرة تفجير، واعتقلت رجلًا على صلة بمجموعة من أنصار بولسونارو الذين يرفضون نتيجة الانتخابات كانوا يخيمون خارج مقر قيادة الجيش وكانوا يحثون الجيش على إلغاء فوز لولا في الانتخابات.

مراسم التنصيب

وقال وزير العدل الجديد، فلافيو دينو أمس الاثنين، إن التوترات السياسية في العاصمة دفعت فريق لولا إلى تعزيز البروتوكولات الأمنية للتنصيب الذي يجرى يوم الأحد.

وأضاف: الفريق الانتقالي سيطلب من المحكمة العليا تعليق حمل الأسلحة النارية في برازيليا خلال الأيام القليلة المقبلة.