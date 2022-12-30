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بعد حديث يحيى الشريف عن سبب استقالته

حقيقة إمكانية تغيير قرار مركز التحكيم تجاه عقوبة محمد كنو

2022-12-30 الساعة 9:20
حقيقة إمكانية تغيير قرار مركز التحكيم تجاه عقوبة محمد كنو
المواطن - فريق التحرير

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كشف القانوني الرياضي يعقوب المطير على تساؤلات بعض من جماهير الهلال، حول إمكانية تغيير قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي تجاه عقوبة محمد كنو لاعب الهلال.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت مطلع مايو الماضي منع أزرق الرياض من قيد الصفقات لفترتي انتقالات وإيقاف محمد كنو 4 أشهر، على خلفية توقيعه لـ النصر والهلال في آن واحد، ثم أيد مركز التحكيم الرياضي عقوبة غرفة فض المنازعات ضد اللاعب.

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عقوبة محمد كنو

وقال المطير عبر حسابه في “تويتر”: “لمن يسألني عن إمكانية تغيير قرار كنو من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي “قانونيًّا القرار نهائي ونافذ ولا يمكن تغييره”.

وكان مركز التحكيم الرياضي السعودي تعرض لانتقادات قوية، بعد تصريحات رئيس غرفة منازعات كرة القدم سابقًا، يحيى الشريف.

الهلال والباطن - محمد كنو

وحسم يحيى الشريف، الجدل الذي أًثير بشأن سبب استقالته، حيث أكد أن قضية كنو ليست السبب، خاصة أنه لم يطلع على تفاصيلها حتى الآن.

وشدد على أن الاستقالة الأخيرة كانت وقت قضية نجم الاتحاد، عبدالرزاق حمدالله، وكانت بسبب ممارسات متراكمة، مؤكدًا أن الخروج من منصبه كان بهدوء.

ولفت إلى أن طوال مدة عمله سنتين، لم يُفعل له سوى اختصاص واحد من أصل 10 صلاحيات، وأن اللجنة الأولمبية تعلم بالتدخلات في عمله، مشددًا على أن الزمن لو عاد بنا لن يدخل مركز التحكيم الرياضي.

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