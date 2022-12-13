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أصبح يرتدي القميص رقم 77

حقيقة استغناء مشاريبوف عن رقم 7 لـ رونالدو

2022-12-13 الساعة 10:45
حقيقة استغناء مشاريبوف عن رقم 7 لـ رونالدو
المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن اللاعب الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف استغنى عن رقم 7 الذي كان يرتديه بالفريق الكروي الأول في النصر، وأصبح يرتدي بدلًا منه رقم 77.

وظهر اللاعب الأوزبكي في تدريبات النصر اليوم وهو يرتدي القميص رقم 77، مما ألمح إلى أنه تخلى عم رقم 7 بسبب اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام لأصفر الرياض.

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مشاريبوف ورونالدو

وكشف الإعلامي علي المرشود حقيقة تنازل اللاعب الأوزبكي عن رقم 7 لـ كريستيانو رونالدو قائلًا: “ليس صحيحًا الأمر كله أن إدارة النصر وضعت اسم مشاريبوف بالقميص رقم 77 بعدما كان قريبًا من الانضمام إلى الأهلي المصري، قبل أن تتعثر الصفقة باللحظات الأخيرة”.

جلال الدين مشاريبوف

وأضاف المرشود: ” ارتداء اللاعب الأوزبكي للقميص رقم 77 بدلًا من 7 ليس له علاقة بصفقة كريستيانو رونالدو مع النصر”.

وكان النصر تقدم بعرض رسمي لضم رونالدو بداية من يناير المقبل مقابل 500 مليون يورو بحسب التقارير.

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