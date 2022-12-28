حقيقة اعتزال مانويل نوير

كشفت تقارير صحفية، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اقتراب الحارس الألماني مانويل نوير من اعتزال كرة القدم بعد إصابة قوية تعرض لها بعد نهائيات كأس العالم، مما أدى لنهاية موسمه.

وكان نوير أُصيب في الركبة، بعد حصوله على إجازة حيث أُصيب خلال رحلة قام بها للتزلج على الجليد بعد نهاية مشاركته مع منتخب ألمانيا في مونديال قطر.

وقال الطبيب الرياضي ثورستن دولا حول اقتراب نوير من الاعتزال بسبب الإصابة: ” لا يُعاني الحارس من خطر الاعتزال المبكر، هو بحاجة فقط للراحة ومن ثم مدة شهر أو 12 أسبوعًا للمشي بشكل طبيعي مجددًا بعد العملية الجراحية التي خضع لها اللاعب.

بديل مانويل نوير

وقالت صحيفة Bild الألمانية إن بايرن ميونخ يفكر حاليًا في قطع إعارة الحارس ألكسندر نوبل مع نادي موناكو الفرنسي والعودة للبايرن في يناير لتعويض غياب نوير.

يذكر أن نوير كان قد أعلن في مطلع نوفمبر الماضي وقبل انطلاق مونديال قطر عن إصابته بسرطان الجلد حيث قال: ” أعاني من سرطان بالجلد في وجهي وخضعت لـ 3 عمليات جراحية وأنا أقاتل لأشارك مع المنتخب الألماني في مونديال قطر”.

يذكر أن مانويل نوير صاحب الـ36 عامًا يلعب مع منتخب ألمانيا الأول منذ عام 2009 وشارك في بطولة كأس أمم أوروبا أعوام 2012 و 2016 و 2020 بالإضافة لـ كأس العالم أعوام 2010 و 2014 و 2018.

ويلعب نوير مع نادي بايرن ميونخ منذ عام 2011 قادمًا من نادي شالكة الألماني.