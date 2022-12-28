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حقيقة اقتراب نجم الفتح من النصر

2022-12-28 الساعة 1:41
حقيقة اقتراب نجم الفتح من النصر
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم النصر مؤخرًا بالتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، نواف بوشل لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

النصر لم يفاوض بوشل

وأكدت تقارير صحافية أن المدير الفني للنصر، الفرنسي رودي جارسيا يرغب في ضم لاعب جديد في مركز الظهير الأيمن، ما دفع الإدارة برئاسة مسلي آل معمر في التفاوض للحصول على خدمات نواف بوشل.

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نواف بوشل
نواف بوشل

ونفى المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الفتح، حسن الجبر اقتراب نواف بوشل صاحب الـ23 عامًا من النصر، وقال خلال تصريحاته لبرنامج برا 18 عبر قناة SSC: “حتى الآن الفتح لم يصله أي عرض لأي لاعب”.

وبشأن رغبة الفتح في التعاقد مع نجم النصر، عبدالفتاح عسيري، علق قائلًا: “لم نفاوض أي لاعب سواء عسيري أو غيره حتى هذه اللحظة، والنادي لم يفتح بعد ملف الانتقالات الشتوية”.

عبدالفتاح عسيري
عبدالفتاح عسيري

العالمي في دوري روشن

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث تعادل إيجابيًا ضد الهلال في الجولة العاشرة، ليواصل الانفراد بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة.

ويستعد العالمي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري روشن السعودي.

النصر
لاعبو فريق العالمي في الدوري – المصدر @AlNassrFC

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