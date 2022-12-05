حقيقة توقف الملاحة بمطار بغداد بعد انفجار إطار طائرة

انفجر إطار طائرة أثناء إقلاعها من مدرج مطار بغداد، الأمر الذي أجبر الطائرات القادمة إلى المطار بالانتظار في الجو.

التفاصيل

ووقع خلل في أحد الإطارات ما أدى إلى توقف الطائرة عند نهاية المدرج، أثناء عملية الإقلاع من مدرج مطار بغداد، مساء أمس الأحد، وفقًا لروسيا اليوم.

وتمكن فريق الصيانة من سحب الطائرة المتضررة، فأصبح الهبوط متاحًا في المطار. ونفى المصدر توقف الحركة الملاحية في المطار بشكل كامل.

بيان

من جانبه، أصدر مطار بغداد الدولي بيانًا، كشف فيه تفاصيل الحادثة، حيث قال: تود إدارة مطار بغـداد الدولي أن توضح للرأي العام والمسافرين الكرام، بمتابعتها على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لإحدى طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية أثناء تعرض أحد عجلاتها إلى تهشم مفاجئ أثناء إقلاعها إلى المدينة المنورة.

وأردفت أنه وعلى ضوء ذلك تم إغلاق مدرج المطار لمدة ساعتين لغرض استكمال أعمال الصيانة للطائرة.

إنزال المسافرين

وقالت إدارة المطار: إنها قامت بإنزال المسافرين وبإشراف مباشر من مدير المطار المهندس علي جواد كاظم، من الطائرة بسلام وإرجاعهم إلى صالة المسافرين لغرض استكمال الصيانة بالسرعة الممكنة، وتأمين طائرة أخرى لغرض استئناف الرحلة الجوية للمسافرين باتجاه المملكة العربية السعودية.