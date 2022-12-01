حقيقة رحيل رينارد عن قيادة المنتخب السعودي

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، حقيقة ما تردد حول وجود نية لدى اتحاد القدم بإقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي بعد الخروج من نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وكان الأخضر خرج من مرحلة دور المجموعات بكأس العالم متواجدًا في المركز الرابع في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على الأرجنتين وخسارتين أمام بولندا والمكسيك.

هيرفي رينارد يُجهز المنتخب السعودي

وتحدث المسحل لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “رينارد باقٍ في منصبه حتى 2027، سيجهز المنتخب لكأس أمم آسيا المقبلة، وسوف يُجهز الأخضر لتصفيات مونديال 2026 التي تبدأ في نوفمبر من العام المقبل”.

وواصل المسحل: “دوري روشن السعودي لن يتوقف خلال منافسات كأس الخليج مطلع العام المقبل”.

يذكر أن رينارد كان تولى مهمة تدريب الأخضر في صيف 2019 بعد رحيله عن تدريب المنتخب المغربي.