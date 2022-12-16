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مجلس الوزراء المصري يجيب

حقيقة رفع أسعار تذاكر النقل العام بمصر

2022-12-16 الساعة 8:22
حقيقة رفع أسعار تذاكر النقل العام بمصر
المواطن - فريق التحرير

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تحدث المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن حقيقة إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، حسبما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

نفي

وقال المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، إنه تواصل مع محافظة القاهرة التي نفت تلك الأنباء.

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ووفقًا للمحافظة، فإنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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