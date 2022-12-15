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شائعة تتكرر منذ 5 سنوات

حقيقة علاقة العبوات البلاستيكية بالأمراض الخبيثة

2022-12-15 الساعة 11:48
حقيقة علاقة العبوات البلاستيكية بالأمراض الخبيثة
المواطن - فريق التحرير

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كشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، حقيقة الشائعة المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تسبب السكر والمياه في العلب البلاستيكية بالأمراض الخبيثة.

وقال النمر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الخميس: تحذير: انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي أنّ (السكر والمياه في العلب البلاستيكية والميكروويف تسبب الأمراض الخبيثة… إلخ) واختلق لهذه المعلومات الخاطئة مؤتمرًا أسماه مؤتمر برلين للأمراض الخبيثة.

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تتكرر منذ 5 سنوات

وأضاف النمر: هذه الإشاعة تتكرر منذ خمس سنوات في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

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