حقيقة مؤامرة مدرب فرنسا ضد كريم بنزيما

فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن وجود مؤامرة من ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي ضد كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، حول عدم استدعائه للمشاركة في نهائي مونديال قطر، ضد المنتخب الأرجنتيني.

وذكرت تقارير أن ديشان قرر عدم استدعاء بنزيما لنهائي المونديال رغم جاهزيته وعدم إصابته، وهو يُظهر عكس ما قاله ديشان بإن اللاعب مصاب.

ديشان يصدم كريم بنزيما

وكان ديشان رفض الحديث عن كريم بنزيما بعد الفوز على المغرب في نصف نهائي كأس العالم، حيث تعمد المدرب الفرنسي تجاهل سؤال وُجه له حول بنزيما قائلًا: “معذرة، السؤال التالي من فضلكم”.

يذكر أن كريم بنزيما كان غادر معسكر منتخب فرنسا في قطر قبل انطلاق المونديال بسبب الإصابة، ورفض ديشان استدعاءه للمشاركة من جديد في البطولة، حيث تشير التقارير إلى أن ديشان يرى أن أجواء معسكر منتخب فرنسا ستكون أفضل في حال لم يتواجد بنزيما.

نهائي مونديال قطر

ويترقب عشاق كرة القدم العالمية، نهائي كأس العالم 2022 بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، حيث تنطلق المباراة مساء الأحد المقبل على ملعب لوسيل في قطر.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية كما تُنقل عبر قنوات MATCH FOOTBALL 1 , ALKASS ONE HD , BEIN SPORTS HD , BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 1 MAX, ORTB.

وكان المنتخب الأرجنتيني بدأ مشواره في المونديال بخسارة من السعودية ثم فوزين على بولندا والمكسيك ليعبر إلى دور الـ16.

وفي دور الـ16، فاز المنتخب الأرجنتيني على منتخب أستراليا بنتيجة هدفين لهدف، ثم فاز في دور الثمانية بركلات الترجيح على المنتخب الهولندي بعد التعادل بنتيجة 2/ 2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ثم أقصى في دور الـ4، منتخب كرواتيا بالفوز عليه بثلاثية دون رد.

أما منتخب فرنسا فبدأ البطولة بفوز كبير على أستراليا برباعية لهدف، ثم فوز على الدنمارك، ثم خسارة من تونس في ختام دور المجموعات.

وفي دور ثمن النهائي، فاز المنتخب الفرنسي على بولندا، ثم أقصى المنتخب الإنجليزي من دور الثمانية، وتخطى بالأمس عقبة المنتخب المغربي في دور نصف النهائي بثنائية دون رد.