حكام الجولة الـ13 من دوري يلو

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات الجولة الـ13 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مباريات اليوم بدوري يلو

ومن المقرر أن تنطلق الجولة الـ13 من دوري يلو، مساء اليوم الاثنين، بـ3 مباريات، حيث يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي القيصومة ضد نجران عند الساعة 3:05 على ملعب نادي الباطن.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة نظيره جدة عند الساعة 3:25، على ملعب العروبة، فيما يلعب الفيصلي ضد الحزم في دوري يلو عند الساعة 5:50 مساء على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

حكام الجولة الـ13

ويتولى محمد العمري إدارة مباراة القيصومة ضد نجران في افتتاح الجولة الـ13 في دوري يلو، ويساعده أحمد الزهراني وماجد الحربي، حكم رابع إبراهيم الأصيل، عبدالله زربان حكمًا للفيديو، ويساعده علي جابر.

ويقود محمد الدقاش مباراة العروبة وجدة، ويساعده عبدالله آل عجيم ومازن هادي، حكم رابع نادر الحربي، محمد الحربي حكمًا للفيديو ويساعده عبدالعزيز العبدالكريم، ويدير محمد أبوشقارة لقاء الفيصلي والحزم، ويعاونه صالح المسلم ورائد الرميثي، حكم الرابع فهد الزهراني، حكم فيديو خالد الطريس ويساعده بليغ آل رمضان.

ويدير عبدالله الدهمشي لقاء الخلود والقادسية، ويساعده حامد الأحمري ومحمد الرفاعي، حكم رابع سليمان الشهري، حكم فيديو رائد الزهراني ويساعده نواف سقاف، ويقود أحمد البركاتي مباراة أحد والأخدود، ويعاونه علي كريري ومحمد سروي، حكم رابع حسين أبو شاهين، حكم فيديو مساعد المشاري ويساعده سامي الحركان.

وعُين خالد الأحمري حكمًا لمباراة الساحل والرياض في دوري يلو، ويساعده سامر سعد وميثم الدليم، حكم رابع مصطفى الدليم، حكم فيديو بندر القحطاني ويساعده عبدالعزيز عسيري، ويدير محمد الغامدي لقاء الجبلين والعربي، ويعاونه حمد بن حركان وعبدالله الشهري، حكم رابع إبراهيم الجريس، حكم فيديو تركي هشلان ويساعده محمد الوحيمر.

ويدير حسن الحبيب لقاء العين والشعلة، ويساعده حسام الحبيب وماهر هادي، حكم رابع عيسى الشقاق، حكم فيديو تركي الخضير ويساعده علي عجيبي، ويقود فريح الجلعود مباراة الأهلي وهجر في دوري يلو، ويعاونه أحمد ودعاني ومحمد المرشد، حكم رابع مشعل الشهري، حكم فيديو محمد الهويش ويساعده عبدالله آل مداد.