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ضمن منافسات الجولة الـ11

حكام لقاءات اليوم بدوري روشن السعودي

2022-12-31 الساعة 2:22
حكام لقاءات اليوم بدوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

حكام مباريات اليوم

ويدير اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس مباراة أبها ضد الاتحاد، ويساعده الثنائي السويسري ستيفان دي ألميدا وبكيم زكاج، فريح الجلعود حكمًا رابعًا، وليونيل تشودي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عبدالرحيم الشمري.

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نادي الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ويقود شكري الحنفوش مباراة الطائي والباطن في دوري روشن السعودي، ويساعدع عيسى الخيبري وسامي العرفج، والحكم الرابع محمد العمري، حكم الفيديو رائد الزهراني، ويساعده سلطان عكيري.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

ومن المقرر أن يدير ماجد الشمراني مباراة الرائد ضد التعاون، ويساعده فهد العمري ومحمد الشهري، ومشعل الشهري حكمًا رابعًا، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حسن آل سلام.

نادي الرائد ضد الباطن
لاعبو الرائد – المصدر spl

ويتولى سامي الجريس مهمة إدارة لقاء الخليج والنصر في دوري روشن السعودي، ويساعده بدر الشمراني وعلي العلي، والحكم الرابع أحمد البركاتي، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده سعيد المهدي.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويدير طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش مباراة الهلال وضمك، ويساعده ميلان ميهايلوفيتش وأوروس ستويكوفيتش، ويساعده محمد الغامدي، وحكم الفيديو السويسري فيداي سان ويساعده محمد العبكري.

دوري روشن السعودي
حكام مباريات اليوم بدوري روشن السعودي – المصدر @saudiFF

نتائج مباريات دوري روشن السعودي

وكانت الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي قد انطلقت بالأمس بـ3 مباريات، حيث نجح الفيحاء في الفوز على مضيفه الفتح بثنائية دون رد، وتعادل الوحدة والعدالة سلبيًا، وتغلب الشباب على الاتفاق بثلاثية نظيفة.

الشباب ضد الاتفاق
مباراة الشباب والاتفاق – المصدر @SPL

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