حكام لقاءات اليوم بدوري روشن السعودي

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.
ويدير اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس مباراة أبها ضد الاتحاد، ويساعده الثنائي السويسري ستيفان دي ألميدا وبكيم زكاج، فريح الجلعود حكمًا رابعًا، وليونيل تشودي حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عبدالرحيم الشمري.
ويقود شكري الحنفوش مباراة الطائي والباطن في دوري روشن السعودي، ويساعدع عيسى الخيبري وسامي العرفج، والحكم الرابع محمد العمري، حكم الفيديو رائد الزهراني، ويساعده سلطان عكيري.
ومن المقرر أن يدير ماجد الشمراني مباراة الرائد ضد التعاون، ويساعده فهد العمري ومحمد الشهري، ومشعل الشهري حكمًا رابعًا، خالد الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده حسن آل سلام.
ويتولى سامي الجريس مهمة إدارة لقاء الخليج والنصر في دوري روشن السعودي، ويساعده بدر الشمراني وعلي العلي، والحكم الرابع أحمد البركاتي، وحكم الفيديو أحمد الرميخاني، ويساعده سعيد المهدي.
ويدير طاقم تحكيم صربي بقيادة سردجان يوفانوفيتش مباراة الهلال وضمك، ويساعده ميلان ميهايلوفيتش وأوروس ستويكوفيتش، ويساعده محمد الغامدي، وحكم الفيديو السويسري فيداي سان ويساعده محمد العبكري.
وكانت الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي قد انطلقت بالأمس بـ3 مباريات، حيث نجح الفيحاء في الفوز على مضيفه الفتح بثنائية دون رد، وتعادل الوحدة والعدالة سلبيًا، وتغلب الشباب على الاتفاق بثلاثية نظيفة.