حكام مباريات اليوم في دوري روشن

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير محمد الدقاش مباراة ضمك ضد الوحدة في دوري روشن، ويساعده ياسر السلطان وسعد الشبرمي، والحكم الرابع محمد الحربي، سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

ويقود عبدالصمد بكري مباراة العدالة ضد أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد وزي، الحكم الرابع عبدالله زربان، حكم الفيديو فيصل البلوي ويساعده محمد العرمطي.

ويتولى خالد الطريس مهمة إدارة مباراة الاتفاق ضد الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد، ويساعده هشام الرفاعي وإبراهيم الدخيل، عبدالله الدهمشي حكمًا رابعًا، حكم الفيديو محمد السماعيل ويساعده عماد عسكر.

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق الجولة العاشرة اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.