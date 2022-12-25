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ضمن منافسات الجولة العاشرة

حكام مباريات اليوم في دوري روشن

2022-12-25 الساعة 2:13
حكام مباريات اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

حكام مواجهات اليوم

ويدير محمد الدقاش مباراة ضمك ضد الوحدة في دوري روشن، ويساعده ياسر السلطان وسعد الشبرمي، والحكم الرابع محمد الحربي، سلطان الحربي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالعزيز البريه.

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الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ويقود عبدالصمد بكري مباراة العدالة ضد أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده عبدالرحيم الشمري ومحمد وزي، الحكم الرابع عبدالله زربان، حكم الفيديو فيصل البلوي ويساعده محمد العرمطي.

أبها
لاعبو أبها – المصدر @abhaFC

ويتولى خالد الطريس مهمة إدارة مباراة الاتفاق ضد الخليج على استاد الأمير محمد بن فهد، ويساعده هشام الرفاعي وإبراهيم الدخيل، عبدالله الدهمشي حكمًا رابعًا، حكم الفيديو محمد السماعيل ويساعده عماد عسكر.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق الجولة العاشرة اليوم، جاء جدول ترتيب دوري روشن، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع الشباب الذي يملك مباراة مؤجلة، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

دوري روشن السعودي
لاعبو النصر – المصدر spl

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

نادي الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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