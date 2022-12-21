حكام مباريات اليوم في كأس الملك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي في كأس الملك.

حكام لقاءات اليوم

ويُدير محمد الحربي مباراة أبها ضد التعاون في كأس الملك، ويساعده عبدالعزيز البريه وحسن آل سلام، الحكم الرابع محمد أبو شقارة، وفيصل البلوي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده أحمد العتيق.

ويقود طاقم تحكيم روماني بقيادة ستيفان كوفاتش مباراة الهلال والاتفاق، ويساعده فاسيلي مارينيسكو وأرتين مبهاي، الحكم الرابع سلطان عكيري، حكم الفيديو أوفيديو هاتيجان، ويساعده عمر الجمل.

ويتولى محمد السماعيل إدارة مباراة النصر والعدالة في ختام مباريات اليوم بكأس الملك، ويساعده بدر الشمراني وسعيد آل مهدي، خالد الأحمري حكمًا رابعًا، خالط الطريس حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده سعد السبيعي.

تأهل الوحدة والفيحاء بكأس الملك

وانطلقت منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك بالأمس، ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في الفوز على نظيره ضمك بهدف دون رد سجله أنسيلمو دي مورايس عند الدقيقة 82.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء من الفوز على نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف، عن طريق علي الزقعان، محمد أبو سبعان وسلطان مندش، فيما أحرز سوكول تسيكاليشي هدف فريقه الوحيد.