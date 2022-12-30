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ضمن منافسات الجولة الـ11

حكام مواجهات اليوم في دوري روشن السعودي

2022-12-30 الساعة 2:04
حكام مواجهات اليوم في دوري روشن السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حكام مباريات اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي.

حكام لقاءات اليوم

ويدير سلطان الحربي مباراة الفتح ضد الفيحاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويساعده سعد السبيعي وأحمد العتيق، وعبدالله زربان حكمًا رابعًا، وحكم الفيديو عبدالله الخربوش، ويساعده هشام الرفاعي.

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نادي الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl

ويقود محمد أبوشقارة، مباراة الوحدة والعدالة في دوري روشن السعودي، ويساعده ياسر السلطان وبليغ آل رمضان، وحكم الرابع تركي هشلان، وممدوح آل شهدان حكمًا لتقنية الفيديو ويساعده عبدالصمد بكري.

ويتولى محمد السماعيل مهمة إدارة مباراة الشباب ضد الاتفاق على استاد الأمير فيصل بن فهد، ويساعده فيصل القحطاني ومؤيد المسجن، الحكم الرابع مساعد المشاري، وحكم الفيديو تركي الخضير، ويساعده محمد وزي.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق الجولة الـ11، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر spl

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