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ضمن منافسات دوري يلو

حكم مباراة العين ضد الأهلي

2022-12-15 الساعة 2:23
حكم مباراة العين ضد الأهلي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت لجنة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة العين ضد الأهلي ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

العين ضد الأهلي

ويلعب العين ضد الأهلي عند الساعة 3:40 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في الباحة، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ11 بدوري يلو.

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ومن المقرر أن يُدير عبدالرحمن السلطان مباراة العين ضد الأهلي، ويُساعده خالد الجهني وعبدالعزيز العبدالكريم، وسيكون فهد النواف حكمًا رابعًا، وممدوح شهدان حكمًا لتقنية الفيديو، ويُساعده سعد الدهلاوي.

 

العين ضد الأهلي
حكام مباراة اليوم – المصدر @saudiFF

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 15 نقطة، ولديه 4 مباريات مؤجلة، فيما يقع العين في المركز الـ17 برصيد 8 نقاط.

العين السعودي
لاعبو العين – المصدر @alain_ksa

مواصلة التألق وتحسين النتائج

وكانت لجنة المسابقات قد أجلت مباريات للأهلي، بسبب مشاركة نجميه محمد الربيعي وهيثم عسيري مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA

ويطمح الراقي في تواجد الجماهير بأعداد كبيرة في مباراة العين ضد الأهلي اليوم، أملًا في دعم وتحفيز اللاعبين لتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة، واستعادة صدارة الترتيب، في رحلة بحثه عن العودة لدوري المحترفين.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين لتحقيق نتيجة إيجابية ضد الأهلي، لتحسين نتائجه والتقدم في الترتيب خاصة أن المباراة على ملعبه.

العين السعودي
لاعبو العين – المصدر @alain_ksa

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