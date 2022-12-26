Icon

فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من مكتب الاستثمار في لندن

حكم نهائي على شيخ كويتي اختلس 238 مليون دولار

2022-12-26 الساعة 11:41
حكم نهائي على شيخ كويتي اختلس 238 مليون دولار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أسقطت محكمة التمييز الكويتية، الطعن المقدم من شيخ متهم في قضية اختلاس 238 مليون دولار من مكتب الاستثمار في لندن.

التفاصيل

وأصبح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بحبسه لمدة 5 سنوات وتغريمه 40 مليون دولار نهائيًّا، كما انقضت الدعوى الجزائية عن متهم آخر لوفاته في 2019، بحسب القبس.

قد يهمّك أيضاً
Img

إنفاذ يقيم 14 مزادًا لبيع 77 عقارًا بعدة مناطق

Img

سبب رفض نجم فرنسا الانضمام لـ النصر

ونتج عن سقوط الطعن تأييد حكم الاستئناف؛ لعدم مثول المتهم أمام محكمة التمييز، وهو أحد شروط قبول الطعن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...
آخر الاخبار

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...

آخر الاخبار
إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...
السعودية اليوم

إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...

السعودية اليوم
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
كأس العالم

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

كأس العالم
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...
العالم

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...

العالم
نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم
الرياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

الرياضة
أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...
السعودية اليوم

أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...

السعودية اليوم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان
العالم

انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

العالم