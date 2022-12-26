حكم نهائي على شيخ كويتي اختلس 238 مليون دولار

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أسقطت محكمة التمييز الكويتية، الطعن المقدم من شيخ متهم في قضية اختلاس 238 مليون دولار من مكتب الاستثمار في لندن.
وأصبح الحكم الصادر من محكمة الاستئناف والقاضي بحبسه لمدة 5 سنوات وتغريمه 40 مليون دولار نهائيًّا، كما انقضت الدعوى الجزائية عن متهم آخر لوفاته في 2019، بحسب القبس.
ونتج عن سقوط الطعن تأييد حكم الاستئناف؛ لعدم مثول المتهم أمام محكمة التمييز، وهو أحد شروط قبول الطعن.