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في المباراة المرتقبة للمغرب بدور الثمانية

حكيمي وزياش.. أمل أسود الأطلس أمام البرتغال

2022-12-08 الساعة 1:34
حكيمي وزياش.. أمل أسود الأطلس أمام البرتغال
المواطن - عاطف عبداللطيف

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أشاد حساب الموقع الرسمي لكأس العالم FIFA، صباح اليوم الخميس، بالثنائي المغربي حكيم زياش وأشرف حكيمي، كونهما من أهم أسباب صعود المنتخب المغربي الأول لكرة القدم لأول مرة إلى دور الثمانية من نهائيات كأس العالم 2022 والمقامة حاليًا في قطر، حتى الـ18 من ديسمبر الجاري.

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ثنائي قوي

ونشر حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الخاص بكأس العالم 4 صور تبرز لقطات لنجم المنتخب المغربي والجناح الأيمن المتألق بصفوف أسود الأطلس أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وحكيم زياش نجم فريق تشيلسي الإنجليزي اللذين يقدمان مستويات مميزة في مونديال كأس العالم 2022.

صداقة وتناغم

ودون حساب فيفا الخاص بأخبار كأس العالم، اليوم الخميس: على الحلوة والمرة. في تعليقه على صور أشرف حكيمي وحكيم زياش بمباريات البطولة، ما يبرز الصداقة القوية التي تجمع اللاعبين فضلًا عن التناغم بينهما في الملعب.

ويعد الجناح الأيمن للمنتخب المغربي، أشرف حكيمي، والمهاجم حكيم زياش، من أبرز العناصر التي تساعد أسود الأطلس في كأس العالم 2022، وسر النجاح الكبير في بلوغ الدور الثمانية من البطولة، وأمل المغرب أمام البرتغال في مباراة دور الـ8 بالمونديال.

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