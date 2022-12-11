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بعد تألقه في المونديال

حكيم زياش يكسب التحدي

2022-12-11 الساعة 8:58
حكيم زياش يكسب التحدي
المواطن - مروة نبيل

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ظهر النجم حكيم زياش بشكل مميز في النسخة الحالية من كأس العالم 2022، ليكون من أبرز اللاعبين في صفوف منتخب المغرب الأول لكرة القدم.

تأهل تاريخي للمغرب

ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في الفوز على البرتغال بهدف دون رد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من مونديال قطر 2022، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.

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منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

موسم مخيب

وبدأ الموسم الحالي بشكل محبط لحكيم زياش، حيث ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، مكتفيًا بالمشاركة في 270 دقيقة فقط، ولم يسجل أي بصمة سواء هز الشباك أو تمريرة حاسمة، وسط جدل بشأن مستقبله.

كما أعلن زياش صاحب الـ29 عامًا، بداية شهر فبراير الماضي، اعتزاله اللعب الدولي، بسبب استبعاده والخلاف مع المدير الفني السابق لمنتخب المغرب، وحيد خليلوزيتش، قبل أن يتم إقالة الأخير في شهر أغسطس الماضي، لأسباب عديدة أبرزها عدم ضم حكيم.

حكيم زياش وأشرف حكيمي
زياش – المصدر fifa

حكيم زياش يستعيد بريقه

وجاء رحيل خليلوزيتش وتولي وليد الركراكي المهمة، ليفتح الباب أمام عودة حكيم زياش إلى صفوف منتخب المغرب مجددًا، ليعود ويتألق ويؤكد أنه جدير بالثقة، ليجذب أنظار الأندية الأوروبية التي تسعى لضمه في الميركاتو الشتوي.

ويتصدر زياش قائمة أكثر لاعبي المغرب من حيث التمريرات العرضية 15 مرة، والتسديدات على المرمى 7 مرات، والتمريرات 192 مرة، بعد مستوى مميز سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

حكيم زياش
زياش – المصدر @fifaworldcup_ar

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