حلمي بكر يقصف جبهة شيرين

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قال الموسيقار حلمي بكر: مفيش حد من الجمهور عجبه اللي بتعمله شيرين وحياتها الشخصية طغت على الفنية.
وأضاف بكر، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة قناة الحياة، اليوم الجمعة، أن الميكرفون تم اختراعه للمطرب بغرض الغناء، وللسياسي للخطابة، وللإعلامي للإنارة.
وأردف الموسيقار حلمي بكر، أن مشاهدات السوشيال ميديا مدفوعة الأجر، متابعًا: “أحمد سعد خطواته جميلة، ومحمود الليثي قالي بقدم اللي بيبيع للجمهور”.