حل سحري للقضاء على مسام البشرة الواسعة

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تندرج المسام الواسعة ضمن المشاكل الجمالية المزعجة، التي تسلب المرأة رقتها وأنوثتها.
وقالت بوابة الجمال “هاوت.دي”، إن كبر حجم المسام يرجع إلى العامل الوراثي، مشيرة إلى أن البشرة ذات المسام الكبيرة غالبًا ما تعاني من زيادة الإفرازات الدهنية، ما يجعل البشرة تبدو دهنية من ناحية وفريسة للشوائب من ناحية أخرى.
وقد تتمدد المسام الكبيرة بشكل إضافي وتتعرض لالتهابات بكتيرية في حالة انسداد المسام بسبب تعذر تصريف الإفرازات الدهنية.
وأوضح التقرير، أنه ينبغي العناية بالبشرة بشكل سليم؛ حيث ينبغي تنظيف البشرة بمعدل مرتين يوميا بواسطة غسول في صورة جل، ثم استخدام تونر.
وللعناية المسائية، ينبغي استخدام مستحضرات عناية تحتوي على الرتينول فيتامين A؛ حيث إنه يساعد على انقباض المسام الكبيرة، كما أنه يمتاز بتأثير مثبط للالتهابات ويعمل على ضبط الإفرازات الدهنية وإزالة التقرنات من الطبقة العلوية للبشرة.
وللعناية الصباحية، ينبغي استخدام مستحضر عناية خفيف ومرطب، يحتوي مثلا على حمض الهيالورونيك، على أن يكون ذا عامل حماية من أشعة الشمس SPF.