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لها تأثير كبير على الساعة البيولوجية

حل مشكلة النوم خلال فصل الشتاء بخطوة سهلة

2022-12-16 الساعة 9:45
حل مشكلة النوم خلال فصل الشتاء بخطوة سهلة
المواطن - فريق التحرير

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يقضي الكثير من الناس خلال فصل الشتاء، وقتًا أقل في الشوارع ولا يحصلون على ما يكفي من الضوء الطبيعي، الأمر الذي قد يؤثر على الحالة المزاجية والنوم، وفقًا لموقع هيلث لاين.

خطوة بسيطة

لذلك نصح خبراء بما يصفونها بـخطوة بسيطة تساعد على النوم المريح، وهي التعرض لأشعة الشمس الطبيعية لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم.

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ويقول الخبراء: إن لهذه الخطوة “تأثيرًا كبيرًا على الساعة البيولوجية، مما يساعد على النوم المريح”.

وفي هذا الصدد، أفاد هوراسيو دي لا إغليسيا، أستاذ علم الأحياء بجامعة واشنطن: التعرض لضوء النهار أمر بالغ الأهمية للحفاظ على نظام يومي صحي وما يرافقه من نوم مريح.

وأردف: الضوء الطبيعي يساعد الجسم على تسهيل النوم في وقت معقول والاستيقاظ في الصباح الباكر.

من المعروف أن العديد من الناس حول العالم يواجهون اضطرابات في النوم خلال أشهر الشتاء، التي يكون فيها اليوم قصيرًا والجو غائمًا.

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