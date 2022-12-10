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تفاعل معه الجمهور بحماس

حماقي يشعل شتاء الرياض على مسرح أبوبكر سالم

2022-12-10 الساعة 7:10
حماقي يشعل شتاء الرياض على مسرح أبوبكر سالم
المواطن - تصوير: خالد الحمود

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شهدت الأيام الأوائل من شتاء الرياض حفل أشعله النجم محمد حماقي، على مسرح أبوبكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه، ومن تنظيم الشركة السعودية الرائدة “بنش مارك”، وافتتح الليلة DJ Aloush، الذي أثار حماس الجمهور للقاء نجمهم.

أجواء فنية تقنية

ووصف الفنان حماقي الليلة بأنها “الأجمل بالجمهور”، حيث صعد فيها على المسرح وسط أجواء فنية تقنية تميز بها مسرح أبو بكر سالم تمثلت بالإضاءة والليزر والمؤثرات الأخرى التي زادت من جمال الحفل.

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محمد حماقي

واستقبل الجمهور الفنان محمد حماقي بحفاوة على أغنية “نفسي أبقى جنبه”، وتفاعل معه بشكل كبير، ورحب حماقي بجمهور الموسم وقال “وحشتوني جدًا وأنا اليوم مش حامشي إلا لما أغني كل اللي أنتم عاوزينه، من القديم والجديد”.

وتعالت أصوات الجماهير مطالبين بأغانيهم المفضلة، وبعدها أكمل حماقي الحفل بطلبات الجمهور ومنها “لا ملامة، وافتكرت، يا ستار”.

تفاعل كبير

وأضيء المسرح بفلاشات هواتف الجمهور على أغنية “ما بلاش”، كما غنى حماقي مجموعة من أغانيه الجديدة والتي تصدرت التريند في صيف 2022 ومنها “أدرينالين، قلبي حبك جدًا”.

وأنهى الحفل قائلًا “أنا مش عايز أمشي من هنا وحد فيه شيء بخاطره وكنت مبسوط جدًا لوجودي معاكم ولي موعد قريب معاكم”.

وعبّر عن شكره للهيئة العامة للترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ، والمايسترو الكبير هاني فرحات، إضافةً إلى الشركة المنظمة “بنش مارك”.

يذكر أن مسرح أبو بكر سالم على موعد اليوم السبت، مع أمسية غنائية تحت مسمى “سيمفونية عبد الوهاب”، يحييها كل من الفنان لؤي والفنانة ريهام عبدالحكيم.

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