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ضمن منافسات الجولة الـ11

حمدالله يمنح الاتحاد التقدم بالشوط الأول

2022-12-31 الساعة 4:29
حمدالله يمنح الاتحاد التقدم بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بهدف دون رد.

تأخر أبها ضد الاتحاد

وبدأت مباراة أبها ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتصدى حارس المرمى مارسيلو غروهي لرأسية خطيرة من صالح العمري عند الدقيقة السادسة.

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واستمر الضغط من الفريقين، لتسجيل هدف، قبل أن ينجح عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20 بعد عرضية من الجانب الأيمن.

عبدالرزاق حمدالله
حمدالله – المصدر spl

محاولات مستمرة

وأشعل الهدف المباراة، حيث ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتعديل النتيجة سريعًا، واحتسب الحكم ركلة جزاء له عند الدقيقة 33، قبل أن يلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

أبها ضد الاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

وكاد صالح العمري أن يسجل التعادل عند الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن غروهي تصدى لتسديدته بشكل رائع، لتستمر المحاولات ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر أبها ضد الاتحاد.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويملك لقاءً مؤجلاً ضد الشباب.

أبها والاتحاد
جانب من المباراة – المصدر spl

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