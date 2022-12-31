حمدالله يمنح الاتحاد التقدم بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة أبها ضد الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي، بتقدم العميد بهدف دون رد.

تأخر أبها ضد الاتحاد

وبدأت مباراة أبها ضد الاتحاد المقامة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، وتصدى حارس المرمى مارسيلو غروهي لرأسية خطيرة من صالح العمري عند الدقيقة السادسة.

واستمر الضغط من الفريقين، لتسجيل هدف، قبل أن ينجح عبدالرزاق حمدالله في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 20 بعد عرضية من الجانب الأيمن.

محاولات مستمرة

وأشعل الهدف المباراة، حيث ضغط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لتعديل النتيجة سريعًا، واحتسب الحكم ركلة جزاء له عند الدقيقة 33، قبل أن يلغيها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وكاد صالح العمري أن يسجل التعادل عند الدقيقة 36 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، إلا أن غروهي تصدى لتسديدته بشكل رائع، لتستمر المحاولات ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر أبها ضد الاتحاد.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 16 نقطة، فيما يقع الاتحاد في المركز الثالث برصيد 21 نقطة، ويملك لقاءً مؤجلاً ضد الشباب.