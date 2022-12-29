حمل تطبيق أنواء لمعرفة الطقس وتنبيهات الظواهر الجوية

نصح المركز الوطني للأرصاد، بتحميل تطبيق أنواء؛ لمتابعة أحوال الطقس وتنبيهات الظواهر الجوية.

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: لكل ما تريد معرفته عن الطقس وتنبيهات الظواهر الجوية حمّل تطبيق (أنواء) لتبقى على اطلاع دائم على مدار الساعة.

أمطار الطائف

من جانب آخر، أعلن المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة الآن على محافظة الطائف ومعظم المراكز التابعة لها.

وقال المركز في تغريدة على موقع تويتر: أجزاء من محافظة الطائف ومعظم المراكز التابعة لها تشهد الآن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

استمرار الهطول

وتوقع المركز استمرارها خلال الساعات القادمة وامتداد تأثيرها إلى العاصمة المقدسة.

رفع درجة التنبيه

وفي وقت سابق، رفع ركز الوطني للأرصاد، درجة التنبيه المتقدم إلى تحذير بمنطقة مكة المكرمة، وذلك تزامنًا مع الحالة المطرية التي تشهدها بهبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار

وبحسب ما ذكر المركز الوطني على حسابه الرسمي بموقع تويتر، فإنه يتوقع أن تشمل منطقة مكة المكرمة أضم، ميسان، بداية من مساء اليوم الساعة الـ 11 مساءً وحتى التاسعة يوم غد الجمعة.